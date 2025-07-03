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Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
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Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
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Трасу Київ-Чоп повністю відкрили після вибухів на Житомирщині

Київ • УНН

 • 513 перегляди

На автодорозі Київ-Чоп повністю відновлено рух після вибухів, що сталися 2 липня поблизу села Березина Житомирської області. Внаслідок інциденту на підприємстві загинуло 2 особи та 24 отримали поранення, серед них 4 дитини.

Трасу Київ-Чоп повністю відкрили після вибухів на Житомирщині

На автодорозі Київ-Чоп відновили рух після вибухів у Житомирській області поблизу траси, повідомили в Агентстві відновлення вранці у четвер, пише УНН.

На ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд

- повідомили в агентстві у соцмережах.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією рух ділянкою дороги М-06 Київ-Чоп було обмежено.

"Рух відкрито у дві сторони - по всіх смугах у кожному напрямку. Проїзд забезпечено", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. Внаслідок вибуху зруйновано багато житлових будинків, а також багато людей постраждали.

За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, вибух стався не на АЗС, як припускали, а на підприємстві. З його слів, внаслідок надзвичайної події з вибухами, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп поблизу села Березина Житомирської області 2 людей загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Житомирська область
Київ
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