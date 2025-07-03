Трассу Киев-Чоп полностью открыли после взрывов в Житомирской области
Киев • УНН
На автодороге Киев-Чоп полностью восстановлено движение после взрывов, произошедших 2 июля вблизи села Березина Житомирской области. В результате инцидента на предприятии погибли 2 человека и 24 получили ранения, среди них 4 ребенка.
Движение по автодороге Киев-Чоп возобновлено после взрывов в Житомирской области вблизи трассы, сообщили в Агентстве восстановления утром в четверг, пишет УНН.
На участке дороги М-06 Киев-Чоп полностью возобновлен проезд
В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев-Чоп было ограничено.
"Движение открыто в обе стороны - по всем полосам в каждом направлении. Проезд обеспечен", - говорится в сообщении.
Напомним
2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой громады Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате взрыва разрушено много жилых домов, а также много людей пострадали.
По данным главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, взрыв произошел не на АЗС, как предполагалось, а на предприятии. По его словам, в результате чрезвычайного происшествия со взрывами, произошедшего на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп вблизи села Березина Житомирской области 2 человека погибли, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка.