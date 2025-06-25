Трампу в Нідерландах дозволили залишитися у королівському палаці після вечері світових лідерів

Президент США Дональд Трамп, який прибув до Ніделандів для участі у саміті НАТО, ночуватиме у королівському палаці, де напередодні відбулась вечеря світових лідерів з королівською родиною Нідерландів. Про це повідомляє de Gelderlander, інформує УНН.

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"Для глав урядів королівське частування закінчується після вечері, але не для Трампа. Американському президенту дозволено переночувати в палаці – абсолютна рідкість і грандіозний жест. А в середу вранці президент також снідає з королем і королевою", - пише видання.

Також зазначається, що під час вечері гостям подавали смаженого тунця з мусом з амстердамської цибулі. До інгредієнтів страви також входять мариновані овочі, крем з цибулі-шніт та хрустка цибуля.

Основною стравою є філе телятини з соусом з лисичок, зі спаржею, овочами та картоплею паоло. Остання страва - укладені скибочки картоплі. На десерт – шоколадний торт з бобами тонка, м’якою карамеллю та ванільним соусом. Меню завершується кавою або чаєм - йдеться у статті.

Видання також вказує, що обід готують близько двадцяти кухарів Королівської служби двору. Вісімнадцять лакеїв працюють над подачею страв.

"Подача їжі здійснюється з зазагльних тарілок, щоб гості могли вибрати кількість їжі. Ця традиція виникла в Середньовіччі і мала не меті показати гостям, що господар їсть з тієї ж тарілки, і тому їсти з цієї тарілки безпечно", - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Напередодні світові лідери, серед яких і Президент України Володимир Зеленський, прибули на вечерю з королем Нідерландів Віллемом-Олександром, королевою Максимою та принцесою Амалією.

Тим часом, за інформацією Politico, у Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським.

Зеленський готується до зустрічі з Трампом - Єрмак