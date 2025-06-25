Трампу в Нідерландах дозволили залишитися у королівському палаці після вечері світових лідерів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Нідерландах ночуватиме в королівському палаці. Це є унікальним жестом, адже він також снідатиме з королівською родиною.
Президент США Дональд Трамп, який прибув до Ніделандів для участі у саміті НАТО, ночуватиме у королівському палаці, де напередодні відбулась вечеря світових лідерів з королівською родиною Нідерландів. Про це повідомляє de Gelderlander, інформує УНН.
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"Для глав урядів королівське частування закінчується після вечері, але не для Трампа. Американському президенту дозволено переночувати в палаці – абсолютна рідкість і грандіозний жест. А в середу вранці президент також снідає з королем і королевою", - пише видання.
Також зазначається, що під час вечері гостям подавали смаженого тунця з мусом з амстердамської цибулі. До інгредієнтів страви також входять мариновані овочі, крем з цибулі-шніт та хрустка цибуля.
Основною стравою є філе телятини з соусом з лисичок, зі спаржею, овочами та картоплею паоло. Остання страва - укладені скибочки картоплі. На десерт – шоколадний торт з бобами тонка, м’якою карамеллю та ванільним соусом. Меню завершується кавою або чаєм
Видання також вказує, що обід готують близько двадцяти кухарів Королівської служби двору. Вісімнадцять лакеїв працюють над подачею страв.
"Подача їжі здійснюється з зазагльних тарілок, щоб гості могли вибрати кількість їжі. Ця традиція виникла в Середньовіччі і мала не меті показати гостям, що господар їсть з тієї ж тарілки, і тому їсти з цієї тарілки безпечно", - пише ЗМІ.
Нагадаємо
Напередодні світові лідери, серед яких і Президент України Володимир Зеленський, прибули на вечерю з королем Нідерландів Віллемом-Олександром, королевою Максимою та принцесою Амалією.
Тим часом, за інформацією Politico, у Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським.
Зеленський готується до зустрічі з Трампом - Єрмак24.06.25, 22:09 • 1980 переглядiв