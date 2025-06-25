Трампу в Нідерландах дозволили залишитися у королівському палаці після вечері світових лідерів

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
17:47 • 21693 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
17:30 • 46254 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 14:05 • 44637 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
24 червня, 12:48 • 68234 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 89714 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 112518 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 117548 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 89706 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 65877 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 68660 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.7м/с
65%
748мм
Популярнi новини
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 27518 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 58558 перегляди
Удари по Ірану без згоди Конгресу: у США оголосили резолюцію про імпічмент Трампа17:02 • 31036 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста18:18 • 15448 перегляди
Смертоносна атака рф на Дніпро: у поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих20:25 • 10269 перегляди
Публікації
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 58632 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 103006 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 108090 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24 червня, 09:55 • 147590 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук24 червня, 08:49 • 174984 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Гончаренко Олексій Олексійович
Актуальні місця
Україна
Гаага
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Іран
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста18:18 • 15514 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 27578 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 42730 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 118286 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 195590 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Hill
F-16 Fighting Falcon
Ґардіан
Facebook

Трампу в Нідерландах дозволили залишитися у королівському палаці після вечері світових лідерів

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Нідерландах ночуватиме в королівському палаці. Це є унікальним жестом, адже він також снідатиме з королівською родиною.

Трампу в Нідерландах дозволили залишитися у королівському палаці після вечері світових лідерів

Президент США Дональд Трамп, який прибув до Ніделандів для участі у саміті НАТО, ночуватиме у королівському палаці, де напередодні відбулась вечеря світових лідерів з королівською родиною Нідерландів. Про це повідомляє de Gelderlander, інформує УНН.

Деталі

"Для глав урядів королівське частування закінчується після вечері, але не для Трампа. Американському президенту дозволено переночувати в палаці – абсолютна рідкість і грандіозний жест. А в середу вранці президент також снідає з королем і королевою", - пише видання.

Також зазначається, що під час вечері гостям подавали смаженого тунця з мусом з амстердамської цибулі. До інгредієнтів страви також входять мариновані овочі, крем з цибулі-шніт та хрустка цибуля.

Основною стравою є філе телятини з соусом з лисичок, зі спаржею, овочами та картоплею паоло. Остання страва - укладені скибочки картоплі. На десерт – шоколадний торт з бобами тонка, м’якою карамеллю та ванільним соусом. Меню завершується кавою або чаєм

- йдеться у статті.

Видання також вказує, що обід готують близько двадцяти кухарів Королівської служби двору. Вісімнадцять лакеїв працюють над подачею страв.

"Подача їжі здійснюється з зазагльних тарілок, щоб гості могли вибрати кількість їжі. Ця традиція виникла в Середньовіччі і мала не меті показати гостям, що господар їсть з тієї ж тарілки, і тому їсти з цієї тарілки безпечно", - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Напередодні світові лідери, серед яких і Президент України Володимир Зеленський, прибули на вечерю з королем Нідерландів Віллемом-Олександром, королевою Максимою та принцесою Амалією.

Тим часом, за інформацією Politico, у Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським.

Зеленський готується до зустрічі з Трампом - Єрмак24.06.25, 22:09 • 1980 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Нідерланди
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9