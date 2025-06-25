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Трампу в Нидерландах разрешили остаться в королевском дворце после ужина мировых лидеров

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Нидерландах будет ночевать в королевском дворце. Это является уникальным жестом, ведь он также будет завтракать с королевской семьей.

Трампу в Нидерландах разрешили остаться в королевском дворце после ужина мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Нидерланды для участия в саммите НАТО, будет ночевать в королевском дворце, где накануне состоялся ужин мировых лидеров с королевской семьей Нидерландов. Об этом сообщает de Gelderlander, информирует УНН.

Детали

"Для глав правительств королевское угощение заканчивается после ужина, но не для Трампа. Американскому президенту разрешено переночевать во дворце – абсолютная редкость и грандиозный жест. А в среду утром президент также завтракает с королем и королевой", - пишет издание.

Также отмечается, что во время ужина гостям подавали жареного тунца с муссом из амстердамского лука. В ингредиенты блюда также входят маринованные овощи, крем из лука-шнит и хрустящий лук.

Основным блюдом является филе телятины с соусом из лисичек, со спаржей, овощами и картофелем паоло. Последнее блюдо - уложенные ломтики картофеля. На десерт – шоколадный торт с бобами тонка, мягкой карамелью и ванильным соусом. Меню завершается кофе или чаем

- говорится в статье.

Издание также указывает, что обед готовят около двадцати поваров Королевской службы двора. Восемнадцать лакеев работают над подачей блюд.

"Подача еды осуществляется с общих тарелок, чтобы гости могли выбрать количество еды. Эта традиция возникла в Средневековье и имела целью показать гостям, что хозяин ест из той же тарелки, и поэтому есть из этой тарелки безопасно", - пишет СМИ.

Напомним

Накануне мировые лидеры, среди которых и Президент Украины Владимир Зеленский, прибыли на ужин с королем Нидерландов Виллемом-Александром, королевой Максимой и принцессой Амалией.

Тем временем, по информации Politico, в Белом доме подтвердили подготовку к встрече Трампа с Зеленским.

Зеленский готовится к встрече с Трампом - Ермак24.06.25, 22:09 • 1906 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Нидерланды
Tesla
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