Трамп заявив, що виступить із заявою по ударам Ірану вранці 8 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що зробить заяву стосовно ударів Ірану по базам США в Іраку вранці в середу, 8 січня. Про це американський президент написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Все добре! Ракети випущені з Ірану на дві військові бази (США), що розташовані в Іраку. Зараз відбувається оцінка втрат та збитків. Поки все добре! У нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі, як ніколи раніше!”, — написав Трамп, та додав “Завтра вранці я зроблю заяву”.
Слід враховувати різницю в часі, тому що станом на 5:08 у Києві, у Вашингтоні ще 22:08, 7 січня. Тому в Україні слід очікувати таку заяву ближе до другої половини дня.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. Згодом, у Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.