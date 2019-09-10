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Трамп заявив, що США довелося збільшити військові витрати через Росію і Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Американська адміністрація змушена була зайнятися перебудовою збройних сил країни і збільшити військові витрати, в тому числі з-за Росії та Китаю. Таку думку висловив в понеділок президент США Дональд Трамп під час виступу перед своїми прихильниками в Північній Кароліні, передає УНН із посиланням на трансляцію телеканалу C-Span.

“Ми досягли рекордного фінансування Збройних сил США — 700 млрд доларів в минулому році, 716 млрд доларів цього року, 738 млрд доларів наступному... У нас не було вибору, ми повинні були перебудувати наші війська через все те, що відбувається сьогодні з Китаєм, Росією, радикальним ісламом, з усім. Ми повинні були щось зробити”, — сказав американський лідер.

За словами Трампа, ЗС країни були “повністю виснажені”. “Тепер у нас є прекрасні (винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління) F-35, (винищувачі) F-18, нові кораблі, нові ракети, у нас все нове”, — додав американський лідер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін зібрав Радбез РФ через ракетні випробування США. До того, Росія та Китай скикали Радбез ООН через запуски ракет зі сторони США.

У свою чергу, майбутній глава Європейської Ради заявив, що ЄС повинен навчитися протистояти Китаю, Росії і США.

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