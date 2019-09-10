Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая. Такое мнение высказал в понедельник президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.
“Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США — 700 млрд долларов в прошлом году, 716 млрд долларов в этом году, 738 млрд долларов следующем... У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем , Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать”, — сказал американский лидер.
По словам Трампа, ВС страны были “полностью истощены”. “Теперь у нас есть прекрасные (истребители-бомбардировщики пятого поколения) F-35, (истребители) F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое”, — добавил американский лидер.
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Напомним, президент России Владимир Путин собрал Совбез РФ через ракетные испытания США. До того, Россия и Китай скикалы Совбез ООН из-за запуски ракет с стороны США.
В свою очередь, будущий глава Европейского Совета заявил, что ЕС должен научиться противостоять Китаю, России и США.