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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106317 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119229 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110850 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117081 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123365 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

Киев  •  УНН

 • 14609 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая. Такое мнение высказал в понедельник президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.

“Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США — 700 млрд долларов в прошлом году, 716 млрд долларов в этом году, 738 млрд долларов следующем... У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем , Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать”, — сказал американский лидер.

По словам Трампа, ВС страны были “полностью истощены”. “Теперь у нас есть прекрасные (истребители-бомбардировщики пятого поколения) F-35, (истребители) F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое”, — добавил американский лидер.

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Напомним, президент России Владимир Путин собрал Совбез РФ через ракетные испытания США. До того, Россия и Китай скикалы Совбез ООН из-за запуски ракет с стороны США.

В свою очередь, будущий глава Европейского Совета заявил, что ЕС должен научиться противостоять Китаю, России и США.

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