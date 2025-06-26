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Трамп заявив, що перед ударами США з ядерних об'єктів Ірану "нічого не вивезли"

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Іран не вивозив ядерні матеріали перед ударами США, оскільки це було б надто складно та небезпечно. Міністр оборони Піт Гегсет підтвердив знищення ядерних об'єктів Ірану та розкритикував ЗМІ.

Трамп заявив, що перед ударами США з ядерних об'єктів Ірану "нічого не вивезли"

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед ударами США минулими вихідними "нічого не вивезли" з ядерних об'єктів Ірану, оскільки експерти сумніваються, чи зміг Іран заздалегідь вивезти будь-які свої запаси високозбагаченого урану із зони атаки. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на майданчику належали будівельникам, які намагалися засипати верхню частину шахт. Нічого не було вивезено з об'єкту. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важким і важким для переміщення 

- написав Трамп.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що ядерні об'єкти Ірану були "фактично знищені" ударами США. Крім того глава Пентагону розкритикував американські ЗМІ та "фейкові новини".

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Піт Гегсет
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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