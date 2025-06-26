Трамп заявив, що перед ударами США з ядерних об'єктів Ірану "нічого не вивезли"

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед ударами США минулими вихідними "нічого не вивезли" з ядерних об'єктів Ірану, оскільки експерти сумніваються, чи зміг Іран заздалегідь вивезти будь-які свої запаси високозбагаченого урану із зони атаки. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на майданчику належали будівельникам, які намагалися засипати верхню частину шахт. Нічого не було вивезено з об'єкту. Це зайняло б занадто багато часу, було б занадто небезпечно, а також дуже важким і важким для переміщення - написав Трамп.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що ядерні об'єкти Ірану були "фактично знищені" ударами США. Крім того глава Пентагону розкритикував американські ЗМІ та "фейкові новини".