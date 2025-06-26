Трамп заявил, что перед ударами США с ядерных объектов Ирана "ничего не вывезли"

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед ударами США в минувшие выходные "ничего не вывезли" с ядерных объектов Ирана, поскольку эксперты сомневаются, смог ли Иран заранее вывезти какие-либо свои запасы высокообогащенного урана из зоны атаки. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Легковые автомобили и небольшие грузовики на площадке принадлежали строителям, которые пытались засыпать верхнюю часть шахт. Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень трудным и тяжелым для перемещения - написал Трамп.

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Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что ядерные объекты Ирана были "фактически уничтожены" ударами США. Кроме того, глава Пентагона раскритиковал американские СМИ и "фейковые новости".