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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил, что перед ударами США с ядерных объектов Ирана "ничего не вывезли"

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы перед ударами США, поскольку это было бы слишком сложно и опасно. Министр обороны Пит Гегсет подтвердил уничтожение ядерных объектов Ирана и раскритиковал СМИ.

Трамп заявил, что перед ударами США с ядерных объектов Ирана "ничего не вывезли"

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед ударами США в минувшие выходные "ничего не вывезли" с ядерных объектов Ирана, поскольку эксперты сомневаются, смог ли Иран заранее вывезти какие-либо свои запасы высокообогащенного урана из зоны атаки. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Легковые автомобили и небольшие грузовики на площадке принадлежали строителям, которые пытались засыпать верхнюю часть шахт. Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а также очень трудным и тяжелым для перемещения 

- написал Трамп.

Дополнение

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что ядерные объекты Ирана были "фактически уничтожены" ударами США. Кроме того, глава Пентагона раскритиковал американские СМИ и "фейковые новости".

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Truth Social
Пит Хегсетх
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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