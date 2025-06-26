"Жодних сумнівів": Гегсет стверджує, що іранські ядерні об'єкти "знищені", він розкритикував недовіру з боку ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що ядерні об'єкти Ірану були "фактично знищені" ударами США. Крім того глава Пентагону розкритикував американські ЗМІ та "фейкові новини".

Передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що ядерні об'єкти Ірану були "серйозно пошкоджені" і "фактично знищені" американськими ударами на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Заява була зроблена на прес-конференції, що відбулася в четвер.

Але крім того, Гегсет висловив невдоволення повідомленнями ЗМІ про удари по Ірану.

Він виділив низку ЗМІ та сказав, що вони "полюють на скандали" та "намагаються знайти свою частку".

Висловивши незгоду зі звітами, які ставили під сумнів удари США, Гегсет сказав:

Знищено, розгромлено, стерто – оберіть своє слово, це була історично успішна атака - зазначив Гегсет.

Нагадаємо

Дональд Трамп не виключає зміни влади в Ірані, якщо чинний режим не зможе "ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ". Атака США на ядерні об'єкти Ірану завершилася, повідомив Трамп.

Військові удари США по ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана.