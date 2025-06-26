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"Никаких сомнений": Гегсет утверждает, что иранские ядерные объекты "уничтожены", он раскритиковал недоверие со стороны СМИ

Киев • УНН

 • 512 просмотра

"Разрушены, повержены, уничтожены - выбирайте слово": Геггет выступает против "фейковых новостей" об ударах по Ирану. Министр обороны США Пит Гегсет выступил в четверг на пресс-конференции, с докладом по Ирану.

"Никаких сомнений": Гегсет утверждает, что иранские ядерные объекты "уничтожены", он раскритиковал недоверие со стороны СМИ

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что ядерные объекты Ирана были "фактически уничтожены" ударами США. Кроме того, глава Пентагона раскритиковал американские СМИ и "фейковые новости".

Передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что ядерные объекты Ирана были "серьезно повреждены" и "фактически уничтожены" американскими ударами на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Заявление было сделано на пресс-конференции, состоявшейся в четверг.

Но кроме того, Гегсет выразил недовольство сообщениями СМИ об ударах по Ирану. 

Он выделил ряд СМИ и сказал, что они "охотятся на скандалы" и "пытаются найти свою долю".

Выразив несогласие с отчетами, которые ставили под сомнение удары США, Гегсет сказал: 

Уничтожено, разгромлено, стерто – выберите свое слово, это была исторически успешная атака

- отметил Гегсет.

Напомним

Дональд Трамп не исключает смены власти в Иране, если действующий режим не сможет "СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ". Атака США на ядерные объекты Ирана завершилась, сообщил Трамп.

Военные удары США по ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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