Трамп вступить на посаду президента з піднятими прапорами США, а не приспущеними
Київ • УНН
Під час інавгурації Трампа прапори над Капітолієм будуть підняті повністю, всупереч указу Байдена про їх приспущення на знак пам'яті Картера. Республіканські губернатори підтримують рішення Трампа.
Під час інавгурації Дональда Трампа над Капітолієм будуть високо підняті прапори США, незважаючи на указ Джо Байдена про їхнє приспущення на знак вшанування пам'яті покійного колишнього президента Джиммі Картера.
Передає УНН із посиланням на Axios.
Деталі
Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від Луїзіани) і деякі губернатори-республіканці обіцяють вивісити прапори в понеділок у повному складі після того, як Трамп неодноразово скаржився на те, що прапори приспускають під час його складання присяги.
Резолюція діючої адміністрації Білого дому передбачала приспущені прапори на честь 39-го президента США, який помер 29 грудня у віці 100 років протягом 30 днів - до початку лютого 2025 року.
Зазначається, що резолюція президента Джо Байдена теоретично стосується лише федеральних будівель і офісів, але - більшість штатів країни вирішили приспустити прапори власних державних установ до половини.
Наразі дедалі більша кількість губернаторів-республіканців віддають розпорядження про те, щоб у день інавгурації прапори на державних будівлях були вивішені в повному складі.
Нагадаємо
39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.
УНН повідомляв про шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершилася 9 січня у Вашингтоні.
Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США Джиммі Картера30.12.24, 09:54 • 20351 перегляд