Трамп вступит в должность президента с поднятыми флагами США, а не приспущенными
Киев • УНН
Во время инаугурации Трампа флаги над Капитолием будут подняты полностью, вопреки указу Байдена об их приспускании в знак памяти Картера. Республиканские губернаторы поддерживают решение Трампа.
Во время инаугурации Дональда Трампа над Капитолием будут высоко подняты флаги США, несмотря на указ Джо Байдена об их приспускании в знак почтения памяти покойного бывшего президента Джимми Картера.
Передает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) и некоторые губернаторы-республиканцы обещают вывесить флаги в понедельник в полном составе после того, как Трамп неоднократно жаловался на то, что флаги приспускают во время его принесения присяги.
Резолюция действующей администрации Белого дома предусматривала приспущенные флаги в честь 39-го президента США, который умер 29 декабря в возрасте 100 лет в течение 30 дней - до начала февраля 2025 года.
Отмечается, что резолюция президента Джо Байдена теоретически касается только федеральных зданий и офисов, но - большинство штатов страны решили приспустить флаги собственных государственных учреждений до половины.
Сейчас все большее количество губернаторов-республиканцев отдают распоряжения о том, чтобы в день инаугурации флаги на государственных зданиях были вывешены в полном составе.
Напомним,
39-й президент США Джимми Картер помер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.
УНН сообщал о шестидневных государственных похоронах 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершилась 9 января в Вашингтоне.
Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США Джимми Картера30.12.24, 09:54 • 20067 просмотров