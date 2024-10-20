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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Трамп: Сі Цзіньпін не наважиться на блокаду Тайваню через повагу до мене

Київ • УНН

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Трамп вважає, що лідер Китаю не блокуватиме Тайвань через повагу до нього. Екс-президент США планує використовувати загрозу підвищення мит для тиску на Китай у разі нападу на Тайвань.

Трамп: Сі Цзіньпін не наважиться на блокаду Тайваню через повагу до мене

Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не наважиться на блокаду Тайваню, оскільки поважає його та усвідомлює, що республіканець може вжити жорстких заходів. Про це повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

У недавньому інтерв'ю Wall Street Journal екс-президент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі нападу на Тайвань планує використовувати загрозу підвищення мит як інструмент для тиску на Китай.

Трамп також розповів про свою стратегію щодо путіна, стверджуючи, що готовий до жорсткої реакції на агресію з боку кремля в Україні.

Крім того, Трамп наголосив на можливості використання військових сил у разі заворушень під час виборів. Хоча він спочатку запевнив, що не планує використовувати армію проти своїх політичних опонентів, згодом зазначив, що готовий задіяти Національну гвардію для підтримки порядку.

Трамп пропонує використовувати армію у день виборів в США 14.10.24, 14:46 • 10985 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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