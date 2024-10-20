Трамп: Си Цзиньпин не решится на блокаду Тайваня из-за уважения ко мне

Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпин не решится на блокаду Тайваня, поскольку уважает его и осознает, что республиканец может принять жесткие меры. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

В недавнем интервью Wall Street Journal экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае нападения на Тайвань планирует использовать угрозу повышения пошлин как инструмент для давления на Китай.

Трамп также рассказал о своей стратегии в отношении путина, утверждая, что готов к жесткой реакции на агрессию со стороны кремля в Украине.

Кроме того, Трамп отметил возможность использования военных сил в случае беспорядков во время выборов. Хотя он сначала заверил, что не планирует использовать армию против своих политических оппонентов, впоследствии отметил, что готов задействовать Национальную гвардию для поддержания порядка.

Трамп предлагает использовать армию в день выборов в США