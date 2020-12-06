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Трамп повідомив, що його адвокат Джуліані заразився коронавірусом

Трамп повідомив, що його адвокат Джуліані заразився коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп повідомив у неділю про те, що його особистий адвокат 76-річний Рудольф Джуліані, що веде судові тяжби з приводу можливих порушень на минулих виборах 3 листопада, заразився коронавірусом. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.

“У Руді Джуліані, який був найвеличнішим на даний момент мером в історії Нью-Йорка і який невпинно працює над тим, щоб виявити порушення на найбільш корумпованих (станом на даний момент) виборах в історії США, виявлений китайський вірус (так Трамп називає новий коронавірус). Одужуй скоріше, Руді, ми будемо продовжувати роботу”, — написав американський президент.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Демократ Джозеф Байден оголосив про свою перемогу. Профільне Управління з загальних питань адміністрації США фактично визнало його обраним президентом і повідомило в письмовій формі про готовність надати його команді бюджетні кошти, необхідні для початку прийому і передачі справ в рамках майбутнього вступу на посаду наступного американського лідера.

Проте Трамп не визнає поразку і заявляє про намір звертатися в суди з вимогою провести перерахунок голосів виборців, оскільки, на його думку, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів. Судовими позовами, пов’язаними з цими порушеннями, активно займається Джуліані.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про початок вакцинації в США від COVID-19 з наступного тижня.

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