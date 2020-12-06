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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп сообщил, что его адвокат Джулиани заразился коронавирусом

Трамп сообщил, что его адвокат Джулиани заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье о том, что его личный адвокат 76-летний Рудольф Джулиани, что ведет судебные тяжбы по поводу возможных нарушений на прошедших выборах 3 ноября, заразился коронавирусом. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.

“У Руди Джулиани, который является величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который неустанно работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (по состоянию на данный момент) выборах в истории США, обнаружен китайский вирус (так Трамп называет новый коронавирус). Выздоравливай скорее, Руди, мы будем продолжать работу”, — написал американский президент.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Демократ Джозеф Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и сообщил в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Однако Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Судебными исками, связанными с этими нарушениями, активно занимается Джулиани.

Напомним, ранее Трамп заявил о начале вакцинации в США от COVID-19 со следующей недели.

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