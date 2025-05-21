Трамп переоцінив свій вплив на путіна - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на російського диктатора володимира путіна. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

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Президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на президента росії володимира путіна - передає видання заяву міністра оборони Німеччини, яку він зробив у середу 21 травня.

Ці слова були сказані на тлі того, що телефонна розмова між двома лідерами не призвела до жодного прогресу в мирних переговорах щодо України, що спонукало Європу оголосити про нові санкції проти рф. Зрештою, Трамп припинив свої спроби тиснути на путіна, щоб той погодився на безумовне 30-денне припинення вогню.

Трамп відмовився посилювати санкції проти рф заради економічної співпраці з кремлем - NYT

Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію – сказав Борис Пісторіус радіоведучому Deutschlandfunk.

Додамо

Європейський Союз зараз працює над наступним пакетом санкцій проти росії через війну в Україні. За інформацією видання, Пісторіус сказав, що ще невідомо, чи приєднається Вашингтон до цих заходів, оскільки переговори тривають звичайними дипломатичними каналами.

Нагадаємо

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф.