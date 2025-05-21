Трамп переоценил свое влияние на путина - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на российского диктатора владимира путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на президента россии владимира путина - передает издание заявление министра обороны Германии, которое он сделал в среду 21 мая.

Эти слова были сказаны на фоне того, что телефонный разговор между двумя лидерами не привел к какому-либо прогрессу в мирных переговорах по Украине, что побудило Европу объявить о новых санкциях против рф. В конце концов, Трамп прекратил свои попытки давить на путина, чтобы тот согласился на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Трамп отказался ужесточать санкции против рф ради экономического сотрудничества с кремлем - NYT

Я подозреваю, что он неправильно оценил свою переговорную позицию – сказал Борис Писториус радиоведущему Deutschlandfunk.

Добавим

Европейский Союз сейчас работает над следующим пакетом санкций против россии из-за войны в Украине. По информации издания, Писториус сказал, что еще неизвестно, присоединится ли Вашингтон к этим мерам, поскольку переговоры продолжаются по обычным дипломатическим каналам.

Напомним

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф.