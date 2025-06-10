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Трамп не збирається відмовлятися від Starlink у Білому домі, попри сварку з Маском

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Дональд Трамп заявив, що збереже інтернет Starlink та не планує продавати Tesla. Він також висловив добрі побажання Ілону Маску, попри попередні розбіжності.

Трамп не збирається відмовлятися від Starlink у Білому домі, попри сварку з Маском

Президент США Дональд Трамп заявив, що, попри конфлікт з Ілоном Маском, не збирається відмовлятися від інтернет-послуги Starlink у Білому домі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Трамп на пресконференції сказав: "Я збираюся зберегти інтернет через Starlink, це хороший сервіс".

Він додав, що може трохи перемістити свій автомобіль Tesla, але не планує його продавати.

"Я можу трохи пересунути Tesla, але не маю наміру його продавати. У мене багато локацій", - сказав Трамп.

Водночас Дональд Трамп висловив добрі побажання Ілону Маску.

"Бажаю йому всього найкращого. Наші відносини були добрими, і я щиро сподіваюся, що в нього все буде добре", - зазначив президент США.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови між їхніми помічниками.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Tesla
Starlink
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Tesla
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