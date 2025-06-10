Трамп не собирается отказываться от Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 41876 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 116117 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 82005 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 78377 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 143541 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 52504 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 46597 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 147390 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 99975 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47130 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
46%
756мм
Популярные новости

Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе

9 июня, 23:09 • 36159 просмотра

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

9 июня, 23:50 • 30758 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

02:18 • 32599 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

02:46 • 22292 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

03:15 • 25562 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 143537 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 157433 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 147386 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 164659 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 151194 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

07:28 • 2844 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 34243 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 47629 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 80471 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 97025 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Трамп не собирается отказываться от Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Дональд Трамп заявил, что сохранит интернет Starlink и не планирует продавать Tesla. Он также выразил добрые пожелания Илону Маску, несмотря на предыдущие разногласия.

Трамп не собирается отказываться от Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на конфликт с Илоном Маском, не собирается отказываться от интернет-услуги Starlink в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Трамп на пресс-конференции сказал: "Я собираюсь сохранить интернет через Starlink, это хороший сервис".

Он добавил, что может немного переместить свой автомобиль Tesla, но не планирует его продавать.

"Я могу немного передвинуть Tesla, но не намерен его продавать. У меня много локаций", – сказал Трамп.

В то же время Дональд Трамп выразил добрые пожелания Илону Маску.

"Желаю ему всего наилучшего. Наши отношения были хорошими, и я искренне надеюсь, что у него все будет хорошо", - отметил президент США.

Напомним

Как сообщал УНН, Трамп и Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора между их помощниками.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Тесла, Инк.
Старлинк
Белый дом
Дональд Трамп
Элон Маск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9