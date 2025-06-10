Трамп не собирается отказываться от Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на конфликт с Илоном Маском, не собирается отказываться от интернет-услуги Starlink в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Трамп на пресс-конференции сказал: "Я собираюсь сохранить интернет через Starlink, это хороший сервис".

Он добавил, что может немного переместить свой автомобиль Tesla, но не планирует его продавать.

"Я могу немного передвинуть Tesla, но не намерен его продавать. У меня много локаций", – сказал Трамп.

В то же время Дональд Трамп выразил добрые пожелания Илону Маску.

"Желаю ему всего наилучшего. Наши отношения были хорошими, и я искренне надеюсь, что у него все будет хорошо", - отметил президент США.

Напомним

Как сообщал УНН, Трамп и Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора между их помощниками.