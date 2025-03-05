"Час для великих мрій і сміливих дій"- президент США про вихід з міжнародних угод та організацій

Президент Дональд Трамп під час виступу у Конгресі розхвалив свої дії щодо виходу Сполучених Штатів із багатьох міжнародних угод, таких як Паризька кліматична угода, та таких організацій, як Всесвітня організація охорони здоров’я, назвавши це "часом для великих мрій і сміливих дій". Про це повідомляє УНН.



"Кожного дня моя адміністрація бореться за те, щоб забезпечити зміни, які потрібні Америці, щоб мати майбутнє, на яке заслуговує Америка", — сказав він під час свого виступу на спільній сесії Конгресу.



Доповнення

Трамп також оголосив про заморозку надання усієї міжнародної допомоги. У лютому сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.

Сполучені Штати вийдуть із Всесвітньої організації охорони здоров'я 22 січня 2026 року, заявляла Організація Об'єднаних Націй у четвер, після того, як отримала офіційне повідомлення про рішення президента США Дональда Трампа, який звинуватив агентство в неправильному управлінні пандемією та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров'я.