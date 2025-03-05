Трамп анонсировал выход США из международных соглашений и организаций
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения и ВОЗ. Также он объявил о заморозке международной помощи и возможном выходе из ООН.
Президент Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе похвалил свои действия по выходу Соединенных Штатов из многих международных соглашений, таких как Парижское климатическое соглашение, и таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, назвав это "временем для великих мечтаний и смелых действий". Об этом сообщает УНН.
"Каждый день моя администрация борется за то, чтобы обеспечить изменения, которые нужны Америке, чтобы иметь будущее, которого заслуживает Америка", — сказал он во время своего выступления на совместной сессии Конгресса.
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Трамп также объявил о заморозке предоставления всей международной помощи. В феврале сенаторы-республиканцы представили законопроект о прекращении членства США в ООН и ее финансирования. Инициаторы критикуют ООН как платформу для нападок на США.
Соединенные Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года, заявила Организация Объединенных Наций в четверг, после того как получила официальное уведомление о решении президента США Дональда Трампа, который обвинил агентство в неправильном управлении пандемией и другими международными кризисами в области здравоохранения.