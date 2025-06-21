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Toyota підвищить ціни на автомобілі в США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Корпорація Toyota Motor планує підвищити ціни на деякі моделі автомобілів Toyota та Lexus в США, починаючи з наступного місяця. Це підвищення, в середньому на 270 та 208 доларів відповідно, є частиною регулярного перегляду цін враховуючи ринкові умови та конкуренцію.

Toyota підвищить ціни на автомобілі в США - Bloomberg
global.toyota

Корпорація Toyota Motor підвищить ціни на деякі автомобілі, які вона продає в Сполучених Штатах, більш ніж на 200 доларів, починаючи з наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціни на деякі моделі марок Toyota та Lexus зростуть в середньому на 270 та 208 доларів відповідно, повідомив у суботу в електронному листі речник японського автовиробника Нобу Сунага.

Зазначається, що цей крок є частиною регулярного перегляду. Нові ціни визначаються на основі таких факторів, як ринкові умови та конкуренція, сказав Сунага, не надаючи додаткових подробиць.

Перегляд відбувся після того, як Mitsubishi Motors Corp. оголосила про підвищення цін у США на три моделі цього місяця. Цей автовиробник також посилався на регулярне коригування з урахуванням інфляції.

Японські автовиробники значною мірою залежать від імпорту для постачання на ринок США та борються з наслідками мит президента Дональда Трампа на імпортні автомобілі та запчастини.

Доповнення

Автовиробник Toyota закликає збільшити інвестиції у водневі автомобілі, щоб уникнути майбутнього домінування Китаю.

Toyota розглядає можливість викупу постачальника запчастин вартістю 28 млрд доларів. Це може призвести до найбільшого стрибка акцій Toyota Industries з 1984 року.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини СвітуАвто
Bloomberg
Toyota
Дональд Трамп
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
Tesla
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