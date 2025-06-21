Toyota поднимет цены на автомобили в США - Bloomberg

Корпорация Toyota Motor повысит цены на некоторые автомобили, которые она продает в США, более чем на 200 долларов, начиная со следующего месяца. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цены на некоторые модели марок Toyota и Lexus вырастут в среднем на 270 и 208 долларов соответственно, сообщил в субботу в электронном письме представитель японского автопроизводителя Нобу Сунага.

Отмечается, что этот шаг является частью регулярного пересмотра. Новые цены определяются на основе таких факторов, как рыночные условия и конкуренция, сказал Сунага, не предоставляя дополнительных подробностей.

Пересмотр произошел после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о повышении цен в США на три модели в этом месяце. Этот автопроизводитель также ссылался на регулярную корректировку с учетом инфляции.

Японские автопроизводители в значительной степени зависят от импорта для поставок на рынок США и борются с последствиями пошлин президента Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти.

Дополнение

Автопроизводитель Toyota призывает увеличить инвестиции в водородные автомобили, чтобы избежать будущего доминирования Китая.

Toyota рассматривает возможность выкупа поставщика запчастей стоимостью 28 млрд долларов. Это может привести к крупнейшему скачку акций Toyota Industries с 1984 года.