Toyota поднимет цены на автомобили в США - Bloomberg
Киев • УНН
Корпорация Toyota Motor планирует повысить цены на некоторые модели автомобилей Toyota и Lexus в США, начиная со следующего месяца. Это повышение, в среднем на 270 и 208 долларов соответственно, является частью регулярного пересмотра цен с учетом рыночных условий и конкуренции.
Корпорация Toyota Motor повысит цены на некоторые автомобили, которые она продает в США, более чем на 200 долларов, начиная со следующего месяца. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Цены на некоторые модели марок Toyota и Lexus вырастут в среднем на 270 и 208 долларов соответственно, сообщил в субботу в электронном письме представитель японского автопроизводителя Нобу Сунага.
Отмечается, что этот шаг является частью регулярного пересмотра. Новые цены определяются на основе таких факторов, как рыночные условия и конкуренция, сказал Сунага, не предоставляя дополнительных подробностей.
Пересмотр произошел после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о повышении цен в США на три модели в этом месяце. Этот автопроизводитель также ссылался на регулярную корректировку с учетом инфляции.
Японские автопроизводители в значительной степени зависят от импорта для поставок на рынок США и борются с последствиями пошлин президента Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти.
Дополнение
Автопроизводитель Toyota призывает увеличить инвестиции в водородные автомобили, чтобы избежать будущего доминирования Китая.
Toyota рассматривает возможность выкупа поставщика запчастей стоимостью 28 млрд долларов. Это может привести к крупнейшему скачку акций Toyota Industries с 1984 года.