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Тестувальник показав, як легко зігнути новий iPad

Тестувальник показав, як легко зігнути новий iPad

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. В мережі з'явилося шокуюче відео із "тестування" нового iPad Pro фірми Apple. В ролику показано, як зігнути планшет навпіл. Ролик розміщений на сервісі YouTube, передає УНН.

На відео продемонстровано, що новий iPad Pro від Apple за 799 доларів США "надзвичано легко" згинається і ламається наполовину.

Зокрема, тестувальник JerryRigEverything зазначає, що варто докласти небагато зусиль, й iPad Pro розщеплюється по середині й помітно пошкоджується. Так, після згинання корпусу скло монітору відстає від нього. Крім того, розкриваються акумуляторні батареї та інші компоненти, розташовані під дисплеєм.

Також дослідник підпалює дисплей, дряпає корпус, малюючи на ньому ножем голову Людини-павука.
Наразі відповідне відео подивилося вже 3 млн користувачів.

Нагадаємо, нещодавно УНН повідомляв, що американська технологічна корпорація Apple виявила виробничі дефекти у роботі ноутбуків MacBook Pro 13 і смартфонів iPhone X.

Також компанія заявила, що корпорація, обіцяє представити найближчим часом новий планшет iPad із більш потужним процесором, здешевлену модель ноутбука MacBook, а також іншу техніку.

Українські Національні Новини

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