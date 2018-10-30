Apple має намір представити iPad із новим процесором і бюджетний MacBook
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Американська технологічна корпорація Apple, ймовірно, представить найближчим часом новий планшет iPad із більш потужним процесором, здешевлену модель ноутбука MacBook, а також іншу техніку. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
За словами опитаних журналістами аналітиків, Apple розраховує встигнути продемонструвати нові пристрої “до початку зимового сезону святкових покупок”. Презентація, імовірно, відбудеться під час заходу компанії у Брукліні. Він запланований на вівторок. В Apple поки офіційно не уточнювали, що саме планується показати.
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У публікації наголошується, що, на думку експертів, Apple готується представити “новий iPad Pro з більш потужним процесором і новими датчиками, що дозволяють реалізувати на планшеті технології розпізнавання рис обличчя”. Характеристики процесора не наводяться. Видання констатує, що обсяги продажів планшетів Apple скоротилися на 40% із 2013 року, коли мали місце пікові показники.
У матеріалі також йдеться, що, як вважають аналітики, Apple представить “новий MacBook за нижчою ціною з оновленим дисплеєм” і більш плавним натисканням клавіш. “Вартість нового пристрою стане ключовим фактором, який визначить, як широко воно буде прийнято. В даний час вартість MacBook Air стартує з 999 доларів США”, — наголошується в публікації.
Apple в середині вересня провела презентацію нових продуктів, оновивши лінійку смартфонів iPhone і представивши поліпшену версію смарт-годин Apple Watch. Крім презентації ряду додатків, у тому числі мобільних відеоігор, компанія також оголосила дати виходу нових версій операційних систем iOS 12 і watchOS 5 (17 вересня), а також macOS Mojave (24 вересня).
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Як раніше інформував УНН, американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.
Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.