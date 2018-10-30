Apple має намір представити iPad із новим процесором і бюджетний MacBook

За словами опитаних журналістами аналітиків, Apple розраховує встигнути продемонструвати нові пристрої “до початку зимового сезону святкових покупок”. Презентація, імовірно, відбудеться під час заходу компанії у Брукліні. Він запланований на вівторок. В Apple поки офіційно не уточнювали, що саме планується показати.

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У публікації наголошується, що, на думку експертів, Apple готується представити “новий iPad Pro з більш потужним процесором і новими датчиками, що дозволяють реалізувати на планшеті технології розпізнавання рис обличчя”. Характеристики процесора не наводяться. Видання констатує, що обсяги продажів планшетів Apple скоротилися на 40% із 2013 року, коли мали місце пікові показники.

У матеріалі також йдеться, що, як вважають аналітики, Apple представить “новий MacBook за нижчою ціною з оновленим дисплеєм” і більш плавним натисканням клавіш. “Вартість нового пристрою стане ключовим фактором, який визначить, як широко воно буде прийнято. В даний час вартість MacBook Air стартує з 999 доларів США”, — наголошується в публікації.

Apple в середині вересня провела презентацію нових продуктів, оновивши лінійку смартфонів iPhone і представивши поліпшену версію смарт-годин Apple Watch. Крім презентації ряду додатків, у тому числі мобільних відеоігор, компанія також оголосила дати виходу нових версій операційних систем iOS 12 і watchOS 5 (17 вересня), а також macOS Mojave (24 вересня).

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Як раніше інформував УНН, американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.