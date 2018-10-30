Apple намерена представить iPad с новым процессором и бюджетный MacBook

По словам опрошенных журналистами аналитиков, Apple рассчитывает успеть продемонстрировать новые устройства “до начала зимнего сезона праздничных покупок”. Презентация, предположительно, состоится во время мероприятия компании в Бруклине. Оно запланировано на вторник. В Apple пока официально не уточняли, что именно планируется показать.

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В публикации отмечается, что, по мнению экспертов, Apple готовится представить “новый iPad Pro с более мощным процессором и новыми датчиками, позволяющими реализовать на планшете применяемые на iPhone технологии распознавания черт лица”. Характеристики процессора не приводятся. Издание констатирует, что объемы продаж планшетов Apple сократились на 40% с 2013 года, когда имели место пиковые показатели.

В материале также говорится, что, как полагают аналитики, Apple представит “новый MacBook по более низкой цене с обновленным дисплеем” и более плавным нажатием клавиш. “Стоимость нового устройства станет ключевым фактором, который определит, как широко оно будет принято. В настоящее время стоимость MacBook Air начинается с 999 долларов США”, — отмечается в публикации.

Apple в середине сентября провела презентацию новых продуктов, обновив линейку смартфонов iPhone и представив улучшенную версию смарт-часов Apple Watch. Кроме презентации ряда приложений, в том числе мобильных видеоигр, компания также объявила даты выхода новых версий операционных систем iOS 12 и watchOS 5 (17 сентября), а также macOS Mojave (24 сентября).

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Как ранее информировал УНН, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл журналистам The Washington Post и The Guardian информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информацию страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.