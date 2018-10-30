Apple намерена представить iPad с новым процессором и бюджетный MacBook
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Американская технологическая корпорация Apple, скорее всего, представит в ближайшее время новый планшет iPad с более мощным процессором, удешевленную модель ноутбука MacBook, а также другую технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам опрошенных журналистами аналитиков, Apple рассчитывает успеть продемонстрировать новые устройства “до начала зимнего сезона праздничных покупок”. Презентация, предположительно, состоится во время мероприятия компании в Бруклине. Оно запланировано на вторник. В Apple пока официально не уточняли, что именно планируется показать.
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В публикации отмечается, что, по мнению экспертов, Apple готовится представить “новый iPad Pro с более мощным процессором и новыми датчиками, позволяющими реализовать на планшете применяемые на iPhone технологии распознавания черт лица”. Характеристики процессора не приводятся. Издание констатирует, что объемы продаж планшетов Apple сократились на 40% с 2013 года, когда имели место пиковые показатели.
В материале также говорится, что, как полагают аналитики, Apple представит “новый MacBook по более низкой цене с обновленным дисплеем” и более плавным нажатием клавиш. “Стоимость нового устройства станет ключевым фактором, который определит, как широко оно будет принято. В настоящее время стоимость MacBook Air начинается с 999 долларов США”, — отмечается в публикации.
Apple в середине сентября провела презентацию новых продуктов, обновив линейку смартфонов iPhone и представив улучшенную версию смарт-часов Apple Watch. Кроме презентации ряда приложений, в том числе мобильных видеоигр, компания также объявила даты выхода новых версий операционных систем iOS 12 и watchOS 5 (17 сентября), а также macOS Mojave (24 сентября).
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Как ранее информировал УНН, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл журналистам The Washington Post и The Guardian информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.
Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информацию страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.