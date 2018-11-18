Тестировщик показал, как легко согнуть новый iPad
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В сети появилось шокирующее видео с "тестированием" нового iPad Pro фирмы Apple. В ролике показано, как согнуть планшет пополам. Ролик размещен на сервисе YouTube, передает УНН.
На видео показано, что новый iPad Pro от Apple за 799 долларов США "очень легко" сгибается и ломается пополам.
В частности, тестировщик JerryRigEverything отмечает, что стоит приложить немного усилий, и iPad Pro расщепляется по середине и заметно повреждается. Так, после сгибания корпуса стекло монитора отстает от него. Кроме того, раскрываются аккумуляторные батареи и другие компоненты, расположенные под дисплеем.
Также исследователь поджигает дисплей, царапает корпус, рисуя на нем ножом голову Человека-паука.
Сейчас соответствующее видео посмотрело уже 3 млн пользователей.
Напомним, недавно УНН сообщал, что американская технологическая корпорация Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X.
Также компания заявила, что корпорация, обещает представить в ближайшее время новый планшет iPad с более мощным процессором, удешевленную модель ноутбука MacBook, а также другую технику.