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Тестировщик показал, как легко согнуть новый iPad

Тестировщик показал, как легко согнуть новый iPad

Киев  •  УНН

 • 18564 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В сети появилось шокирующее видео с "тестированием" нового iPad Pro фирмы Apple. В ролике показано, как согнуть планшет пополам. Ролик размещен на сервисе YouTube, передает УНН.

На видео показано, что новый iPad Pro от Apple за 799 долларов США "очень легко" сгибается и ломается пополам.

В частности, тестировщик JerryRigEverything отмечает, что стоит приложить немного усилий, и iPad Pro расщепляется по середине и заметно повреждается. Так, после сгибания корпуса стекло монитора отстает от него. Кроме того, раскрываются аккумуляторные батареи и другие компоненты, расположенные под дисплеем.

Также исследователь поджигает дисплей, царапает корпус, рисуя на нем ножом голову Человека-паука.

Сейчас соответствующее видео посмотрело уже 3 млн пользователей.

Напомним, недавно УНН сообщал, что американская технологическая корпорация Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X.

Также компания заявила, что корпорация, обещает представить в ближайшее время новый планшет iPad с более мощным процессором, удешевленную модель ноутбука MacBook, а также другую технику.

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