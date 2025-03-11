"Вітаю прогрес": Макрон прокоментував домовленість США та України щодо припинення вогню
Київ • УНН
Президент Франції привітав прогрес у переговорах між США та Україною в Джидді щодо можливого 30-денного припинення вогню. Макрон заявив, що тепер черга за росією, а Франція підтримує тривалий мир з гарантіями безпеки для України.
Президент Франції Еммануель Макрон вітає укладення угоди між делегаціями США та України у Джидді (Саудівська Аравія). Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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Зокрема, Макрон відзначив ідею можливого 30-денного припинення вогню.
Я вітаю прогрес, досягнутий у дискусіях між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню.
Тепер м’яч явно на полі росії. Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України
Раніше укладення угоди між делегаціями США та України привітав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Нагадаємо
Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.
У свою чергу Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.
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