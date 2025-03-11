"Вітаю прогрес": Макрон прокоментував домовленість США та України щодо припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон вітає укладення угоди між делегаціями США та України у Джидді (Саудівська Аравія). Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

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Зокрема, Макрон відзначив ідею можливого 30-денного припинення вогню.

Я вітаю прогрес, досягнутий у дискусіях між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню.

Тепер м’яч явно на полі росії. Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України - написав Макрон.

Раніше укладення угоди між делегаціями США та України привітав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

У свою чергу Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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