"Приветствую прогресс": Макрон прокомментировал договоренность США и Украины о прекращении огня
Киев • УНН
Президент Франции приветствовал прогресс в переговорах между США и Украиной в Джидде по поводу возможного 30-дневного прекращения огня. Макрон заявил, что теперь очередь за Россией, а Франция поддерживает длительный мир с гарантиями безопасности для Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует заключение соглашения между делегациями США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом он написал в социальной сети Х, сообщает УНН.
Детали
В частности, Макрон отметил идею возможного 30-дневного прекращения огня.
Я приветствую прогресс, достигнутый в дискуссиях между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которые состоялись сегодня в Джидде, в частности по идее возможного 30-дневного прекращения огня.
Теперь мяч явно на поле россии. Франция и ее партнеры остаются преданными прочному и долговременному миру, который подкрепляется надежными гарантиями безопасности для Украины
Ранее заключение соглашения между делегациями США и Украины приветствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Напомним
Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.
В свою очередь Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.
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