Таліби публічно стратили чотирьох жителів Афганістану

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Чотирьох чоловіків повісили за допомогою підйомного крану на очах багатьох людей. Заступник губернатора Герату Маулві Шир Ахмад Аммар повідомив, що страчені викрали місцевого бізнесмена та його сина, а також вбили чотирьох бойовиків руху “Талібан” і поранили члена талібів після сутички в 14-му районі міста Герат.

Додамо

Нещодавно один із засновників руху “Талібан” Нуруддін Турабі заявив про ймовірне повернення в Афганістані суворих покарань та страти.

Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.