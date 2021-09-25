Таліби публічно стратили чотирьох жителів Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Бойовики руху “Талібан” у провінції Герат публічно стратили чотирьох жителів Афганістану, яких звинуватили у викраденні людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Aamaj News.
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Чотирьох чоловіків повісили за допомогою підйомного крану на очах багатьох людей. Заступник губернатора Герату Маулві Шир Ахмад Аммар повідомив, що страчені викрали місцевого бізнесмена та його сина, а також вбили чотирьох бойовиків руху “Талібан” і поранили члена талібів після сутички в 14-му районі міста Герат.
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Нещодавно один із засновників руху “Талібан” Нуруддін Турабі заявив про ймовірне повернення в Афганістані суворих покарань та страти.
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