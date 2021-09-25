Талибы публично казнили четырех жителей Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Боевики движения “Талибан” в провинции Герат публично казнили четырех жителей Афганистана, которых обвинили в похищении людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.
Детали
Четырех мужчин повесили с помощью подъемного крана на глазах у многих людей. Заместитель губернатора Герата Маулви Шир Ахмад Аммар сообщил, что казненные украли местного бизнесмена и его сына, а также убили четырех боевиков движения “Талибан” и ранили члена талибов после беспорядков в 14-м районе города Герат.
Добавим
Недавно один из основателей движения “Талибан” Нуруддин Тураби заявил о возможном возвращении в Афганистане суровых наказаний и смертной казни.
Напомним
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.
Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.