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Талибы публично казнили четырех жителей Афганистана

Талибы публично казнили четырех жителей Афганистана

Киев  •  УНН

 • 38670 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Боевики движения “Талибан” в провинции Герат публично казнили четырех жителей Афганистана, которых обвинили в похищении людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.

Детали

Четырех мужчин повесили с помощью подъемного крана на глазах у многих людей. Заместитель губернатора Герата Маулви Шир Ахмад Аммар сообщил, что казненные украли местного бизнесмена и его сына, а также убили четырех боевиков движения “Талибан” и ранили члена талибов после беспорядков в 14-м районе города Герат.

Добавим

Недавно один из основателей движения “Талибан” Нуруддин Тураби заявил о возможном возвращении в Афганистане суровых наказаний и смертной казни.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.

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