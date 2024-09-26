Ситуація на кордоні з білоруссю стабільна, переміщення техніки та особового складу немає - ДПСУ
Київ • УНН
Прикордонники не фіксують переміщень техніки чи військових біля кордону з Білоруссю. ДПСУ контролює ситуацію, але напрямок залишається потенційно загрозливим.
Ситуація поблизу кордону з білоруссю за останній час немає змін. Прикордонники не фіксують поряд державного кордону ні переміщення техніки, ні особового складу. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ситуація по лінії нашого державного кордону з білоруссю немає змін за останній час. Всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють кожен кілометр протяжності цього кордону. Нагадаю, що це більше 1 тис. км. Ми не спостерігаємо якихось дій, які могли б спричинити дестабілізацію по лінії кордону. І, на щастя, ми також не фіксуємо поряд нашого кордону по той бік ні переміщення техніки, ні особового складу. Звісно, що цей напрямок для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Постійно стежимо, що відбувається углиб території білорусі
Нагадаємо
24 вересня білоруський тренувальний винищувач Як-130 залетів на територію України з Гомельської області. У Києві та області було оголошено повітряну тривогу.
За декілька годин після Повітряні сили ЗСУ повідомили, що не виявили факту порушення повітряного простору з боку Білорусі. Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода, але кордон не перетинався.