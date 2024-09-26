Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ

Ситуация вблизи границы с Беларусью за последнее время нет изменений. Пограничники не фиксируют рядом государственной границы ни перемещения техники, ни личного состава. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Ситуация по линии нашей государственной границы с Беларусью не имеет изменений за последнее время. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют каждый километр протяженности этой границы. Напомню, что это более 1 тыс. км. Мы не наблюдаем каких-то действий, которые могли бы вызвать дестабилизацию по линии границы. И, к счастью, мы также не фиксируем рядом с нашей границей по ту сторону ни перемещения техники, ни личного состава. Конечно, это направление для нас по-прежнему остается угрожающим. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Постоянно следим, что происходит вглубь территории Беларуси