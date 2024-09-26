Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ
Киев • УНН
Пограничники не фиксируют перемещений техники или военных у границы с Беларусью. ГПСУ контролирует ситуацию, но направление остается потенциально угрожающим.
Ситуация вблизи границы с Беларусью за последнее время нет изменений. Пограничники не фиксируют рядом государственной границы ни перемещения техники, ни личного состава. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Ситуация по линии нашей государственной границы с Беларусью не имеет изменений за последнее время. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют каждый километр протяженности этой границы. Напомню, что это более 1 тыс. км. Мы не наблюдаем каких-то действий, которые могли бы вызвать дестабилизацию по линии границы. И, к счастью, мы также не фиксируем рядом с нашей границей по ту сторону ни перемещения техники, ни личного состава. Конечно, это направление для нас по-прежнему остается угрожающим. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Постоянно следим, что происходит вглубь территории Беларуси
Напомним,
24 сентября белорусский тренировочный истребитель Як-130 залетел на территорию Украины из Гомельской области. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
Через несколько часов после Воздушные силы ВСУ сообщили, что не обнаружили факта нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси. Вероятно, была применена радиолокационная помеха, но граница не пересекалась.