Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ

ukenru
Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
  •  6585 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Эксклюзив
Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт
  •  12453 просмотра

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Эксклюзив
"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия
  •  25216 просмотра

"Глянцевая прозрачность" АРМА: бывший глава общественного совета объяснил, почему сложил полномочия

Эксклюзив
На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады
  •  30179 просмотра

На Киевщине детям-переселенцам нравится посещать местные школы и детские сады

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время
  •  41792 просмотра

Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом
  •  54932 просмотра

Российский дрон пролетел возле Ровенской АЭС - Энергоатом

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина
  •  59829 просмотра

Спикер Палаты представителей США не встретится сегодня с Зеленским: стала известна причина

Эксклюзив
Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
  •  119446 просмотра

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Эксклюзив
Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
  •  133486 просмотра

Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  133877 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

  •  73384 просмотра
Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

  •  58213 просмотра
В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

  •  89577 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120873 просмотра
Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

  •  100570 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

24 сентября 2024, 15:31  •  159190 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

24 сентября 2024, 14:03  •  157692 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  175813 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  166503 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  174620 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

  •  120873 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  109133 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  118717 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  115785 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  109519 просмотра
Актуальное
Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ

Ситуация на границе с Беларусью стабильная, перемещения техники и личного состава нет - ГПСУ

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:22  •  1836 просмотра

Read in English

Пограничники не фиксируют перемещений техники или военных у границы с Беларусью. ГПСУ контролирует ситуацию, но направление остается потенциально угрожающим.

Ситуация вблизи границы с Беларусью за последнее время нет изменений. Пограничники не фиксируют рядом государственной границы ни перемещения техники, ни личного состава. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Ситуация по линии нашей государственной границы с Беларусью не имеет изменений за последнее время. Все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют каждый километр протяженности этой границы. Напомню, что это более 1 тыс. км. Мы не наблюдаем каких-то действий, которые могли бы вызвать дестабилизацию по линии границы. И, к счастью, мы также не фиксируем рядом с нашей границей по ту сторону ни перемещения техники, ни личного состава. Конечно, это направление для нас по-прежнему остается угрожающим. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Постоянно следим, что происходит вглубь территории Беларуси

- сказал Демченко.

Напомним,

24 сентября белорусский тренировочный истребитель Як-130 залетел на территорию Украины из Гомельской области. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Через несколько часов после Воздушные силы ВСУ сообщили, что не обнаружили факта нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси. Вероятно, была применена радиолокационная помеха, но граница не пересекалась.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
kievКиев