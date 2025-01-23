Сирський спростував, що росіянам дали втекти під час контрнаступу на Харківщині 2022 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував інформацію, що росіянам дали втекти під час контрнаступу на Харківщині 2022 року, зазначивши, що українські війська мали брак боєприпасів, техніка виходила з ладу, а військові були виснажені. Усе це потребувало часу на перегрупування та поповнення втрат. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю проєкту БАЗА на Радіо Байрактар, передає УНН.

Насправді ніхто нікому не давав втекти. Коли ми взяли Ізюм, потім в нас був тиждень на перегрупування та поповнення втрат, потім ми почали наступати уже на на іншому березі річки Оскіл. Ми переправились, були бої. Ми просто понесли такі втрати, в першу чергу в озброєнні – техніка і ламалася, і отримувала бойові пошкодження, – що фактично в батальйонах залишалось буквально там дві-три одиниці. Тобто уже не було на чому воювати. Фактично це виявлилося тією перешкодою. Люди були виснажені. Фактично місяць йшли бойові дії. Ви пам'ятаєте, скільки було пройдено території, скільки було звільнено населених пунктів. Люди дійсно вдень і вночі воювали, вони були виснажені. І техніки не було. Також була постійна проблема з боєприпасами - сказав Сирський.

Нагадаємо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що операція України в курській області рф дала надію, що цей наступ не останній.