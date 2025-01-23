Сырский опроверг, что россиянам дали сбежать во время контрнаступления на Харьковщине в 2022 году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию, что россиянам дали сбежать во время контрнаступления на Харьковщине в 2022 году, отметив, что украинские войска имели недостаток боеприпасов, техника выходила из строя, а военные были истощены. Все это требовало времени на перегруппировку и пополнение потерь. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью проекту БАЗА на Радио Байрактар, передает УНН.

На самом деле никто никому не давал убежать. Когда мы взяли Изюм, потом у нас была неделя на перегруппировку и пополнение потерь, потом мы начали наступать уже на на другом берегу реки Оскол. Мы переправились, были бои. Мы просто понесли такие потери, в первую очередь в вооружении - техника и ломалась, и получала боевые повреждения, - что фактически в батальонах оставалось буквально там две-три единицы. То есть уже не было на чем воевать. Фактически это оказалось тем препятствием. Люди были истощены. Фактически месяц шли боевые действия. Вы помните, сколько было пройдено территории, сколько было освобождено населенных пунктов. Люди действительно днем и ночью воевали, они были истощены. И техники не было. Также была постоянная проблема с боеприпасами