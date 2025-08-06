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Сили оборони отримають бойову цифрову екосистему DELTA - Шмигаль

Київ • УНН

 • 2940 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про впровадження бойової цифрової екосистеми DELTA на всіх рівнях Сил оборони. Система дозволяє бачити поле бою в реальному часі та обмінюватися інформацією, підтримуючи ураження понад 2000 ворожих цілей щодня.

Сили оборони отримають бойову цифрову екосистему DELTA - Шмигаль

У Силах оборони України впровадять бойову цифрову екосистему DELTA на всіх рівнях. Про це повідомив в Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Шмигаль, дана система дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

Вперше систему тестували у 2022 році під час знищення кораблів чорноморського флоту рф, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона. Дана система працює всюди - з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Вона стає єдиним джерелом для обміну даними, додав міністр.

Щодня система підтримує ураження більше ніж 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей. Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн 

- зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Міноборони України анонсували дорожню карту розвитку української авіації, яка наблизить її до стандартів НАТО.

Євген Устименко

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
НАТО
Україна
Денис Шмигаль
Херсон