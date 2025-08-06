Сили оборони отримають бойову цифрову екосистему DELTA - Шмигаль

У Силах оборони України впровадять бойову цифрову екосистему DELTA на всіх рівнях. Про це повідомив в Telegram міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Як зазначив Шмигаль, дана система дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

Вперше систему тестували у 2022 році під час знищення кораблів чорноморського флоту рф, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона. Дана система працює всюди - з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Вона стає єдиним джерелом для обміну даними, додав міністр.

Щодня система підтримує ураження більше ніж 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей. Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн