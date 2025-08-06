Силы обороны получат боевую цифровую экосистему DELTA - Шмыгаль

В Силах обороны Украины будет внедрена боевая цифровая экосистема DELTA на всех уровнях. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Как отметил Шмыгаль, данная система позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками.

Впервые система тестировалась в 2022 году во время уничтожения кораблей черноморского флота рф, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона. Данная система работает везде - с ноутбука, планшета, телефона, ее используют командиры всех уровней. Она становится единым источником для обмена данными, добавил министр.

Ежедневно система поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год — это более полумиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей. Кроме того, DELTA постоянно обновляется. В частности, к системе добавилась платформа искусственного интеллекта. Это позволяет автоматически выявлять вражескую технику в режиме онлайн