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05:23 • 25747 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125168 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184219 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148542 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139773 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117808 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108280 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143517 перегляди

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Сибіга та спецпредставник Трампа обговорили шляхи до миру в Україні

Сибіга та спецпредставник Трампа обговорили шляхи до миру в Україні

Київ • УНН

 • 26395 перегляди

Міністр закордонних справ України провів зустріч з Кітом Келлогом у Києві. Сторони обговорили досягнення справедливого миру та питання безпеки трансатлантичного простору.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, 20 лютого, провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Дипломат зазначив, що сторони обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.

Підтвердив готовність України досягати миру завдяки силі та поділився нашим баченням необхідних кроків. Наголосив, що безпека України і безпека трансатлантичного простору неподільні 

– зазначив Сибіга.

Нагадаємо

Напередодні спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ. Президент Володимир Зеленський розповів, що хотів би відвезти його на фронт для зустрічі з військовими.

У середу Келлог провів низку зустрічей з українськими посадовцями– зокрема, поспілкувався з керівником ОП Андрєм Єрмаком, а також з керівництвом ЗСУ та розвідки.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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