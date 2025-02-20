Сибіга та спецпредставник Трампа обговорили шляхи до миру в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів зустріч з Кітом Келлогом у Києві. Сторони обговорили досягнення справедливого миру та питання безпеки трансатлантичного простору.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, 20 лютого, провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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Дипломат зазначив, що сторони обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
Підтвердив готовність України досягати миру завдяки силі та поділився нашим баченням необхідних кроків. Наголосив, що безпека України і безпека трансатлантичного простору неподільні
Нагадаємо
Напередодні спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ. Президент Володимир Зеленський розповів, що хотів би відвезти його на фронт для зустрічі з військовими.
У середу Келлог провів низку зустрічей з українськими посадовцями– зокрема, поспілкувався з керівником ОП Андрєм Єрмаком, а також з керівництвом ЗСУ та розвідки.