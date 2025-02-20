Сибига и спецпредставитель Трампа обсудили пути к миру в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел встречу с Китом Келлогом в Киеве. Стороны обсудили достижение справедливого мира и вопросы безопасности трансатлантического пространства.
Министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 20 февраля, провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
Дипломат отметил, что стороны обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине.
Подтвердил готовность Украины достигать мира благодаря силе и поделился нашим видением необходимых шагов. Подчеркнул, что безопасность Украины и безопасность трансатлантического пространства неделимы
Напомним
Накануне специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог прибыл в Киев. Президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы отвезти его на фронт для встречи с военными.
В среду Келлог провел ряд встреч с украинскими чиновниками - в частности, пообщался с руководителем ОП Андреем Ермаком, а также с руководством ВСУ и разведки.