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Сибига и спецпредставитель Трампа обсудили пути к миру в Украине

Сибига и спецпредставитель Трампа обсудили пути к миру в Украине

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел встречу с Китом Келлогом в Киеве. Стороны обсудили достижение справедливого мира и вопросы безопасности трансатлантического пространства.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 20 февраля, провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Дипломат отметил, что стороны обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру в Украине.

Подтвердил готовность Украины достигать мира благодаря силе и поделился нашим видением необходимых шагов. Подчеркнул, что безопасность Украины и безопасность трансатлантического пространства неделимы 

- отметил Сибига.

Напомним

Накануне специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог прибыл в Киев. Президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы отвезти его на фронт для встречи с военными.

В среду Келлог провел ряд встреч с украинскими чиновниками - в частности, пообщался с руководителем ОП Андреем Ермаком, а также с руководством ВСУ и разведки.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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