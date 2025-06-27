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Сибіга: санкційний тиск - ключовий інструмент примусити москву завершити агресію

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність посилення санкцій проти росії, оскільки москва відкидає мирні зусилля США та припинення вогню, демонструючи відсутність тиску. Він підкреслив, що саме руйнівні санкції є ключовим інструментом для примусу росії до мирного врегулювання.

Сибіга: санкційний тиск - ключовий інструмент примусити москву завершити агресію

росія відкидає мирні зусилля США, а також припинення вогню, тому необхідно посилювати санкції проти москви, адже чим довше вони не відчувають тиску у відповідь на свої дії, тим довше вони будуть тягнути час. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Ми щойно повернулися з важливих самітів. Делегація на чолі з Президентом України саміту в ЄС, НАТО в Гаазі та повернулися також з Страсбурга, де було підписано угоду щодо створення Спеціального трибуналу. І на всіх цих зустрічах йшлося насамперед про те, як припинити вбивства і відновити мир в Україні, як наблизити справедливий мир для України, для світу, як гарантувати довгострокову безпеку на нашому континенті загалом. Ми переконуємо партнерів, що для цього необхідно насамперед посилювати тиск на росію. москва відкидає всі конструктивні пропозиції, відкидає припинення вогню, відкидає мирні зусилля США 

- сказав Сибіга.

Він наголосив, що натомість росіяни лише посилюють терор.

Чим довше вони не відчувають тиску у відповідь на свої дії, тим довше вони будуть тягнути час. Сьогодні санкційний тиск - це ключовий інструмент примусити москву завершити агресію, погодитись на безумовне припинення вогню та відновлення справедливого миру і сталого миру. Це мають бути руйнівні санкції. Саме наголошую, руйнівні санкції, скоординовані між ключовими союзниками і країнами 

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО рішенням встановлює завдання для державних інституцій, на тлі потреби синхронізувати санкції України та партнерів проти рф.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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