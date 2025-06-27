Сибига: санкционное давление - ключевой инструмент заставить москву завершить агрессию
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости усиления санкций против россии, поскольку москва отвергает мирные усилия США и прекращение огня, демонстрируя отсутствие давления. Он подчеркнул, что именно разрушительные санкции являются ключевым инструментом для принуждения россии к мирному урегулированию.
россия отвергает мирные усилия США, а также прекращение огня, поэтому необходимо усиливать санкции против москвы, ведь чем дольше они не чувствуют давления в ответ на свои действия, тем дольше они будут тянуть время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.
Мы только что вернулись с важных саммитов. Делегация во главе с Президентом Украины саммита в ЕС, НАТО в Гааге и вернулись также из Страсбурга, где было подписано соглашение о создании Специального трибунала. И на всех этих встречах речь шла прежде всего о том, как прекратить убийства и восстановить мир в Украине, как приблизить справедливый мир для Украины, для мира, как гарантировать долгосрочную безопасность на нашем континенте в целом. Мы убеждаем партнеров, что для этого необходимо прежде всего усиливать давление на россию. москва отвергает все конструктивные предложения, отвергает прекращение огня, отвергает мирные усилия США
Он подчеркнул, что вместо этого россияне только усиливают террор.
Чем дольше они не чувствуют давления в ответ на свои действия, тем дольше они будут тянуть время. Сегодня санкционное давление - это ключевой инструмент заставить москву завершить агрессию, согласиться на безусловное прекращение огня и восстановление справедливого мира и устойчивого мира. Это должны быть разрушительные санкции. Именно подчеркиваю, разрушительные санкции, скоординированные между ключевыми союзниками и странами
Напомним
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