Сибига: санкционное давление - ключевой инструмент заставить москву завершить агрессию

россия отвергает мирные усилия США, а также прекращение огня, поэтому необходимо усиливать санкции против москвы, ведь чем дольше они не чувствуют давления в ответ на свои действия, тем дольше они будут тянуть время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Мы только что вернулись с важных саммитов. Делегация во главе с Президентом Украины саммита в ЕС, НАТО в Гааге и вернулись также из Страсбурга, где было подписано соглашение о создании Специального трибунала. И на всех этих встречах речь шла прежде всего о том, как прекратить убийства и восстановить мир в Украине, как приблизить справедливый мир для Украины, для мира, как гарантировать долгосрочную безопасность на нашем континенте в целом. Мы убеждаем партнеров, что для этого необходимо прежде всего усиливать давление на россию. москва отвергает все конструктивные предложения, отвергает прекращение огня, отвергает мирные усилия США - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что вместо этого россияне только усиливают террор.

Чем дольше они не чувствуют давления в ответ на свои действия, тем дольше они будут тянуть время. Сегодня санкционное давление - это ключевой инструмент заставить москву завершить агрессию, согласиться на безусловное прекращение огня и восстановление справедливого мира и устойчивого мира. Это должны быть разрушительные санкции. Именно подчеркиваю, разрушительные санкции, скоординированные между ключевыми союзниками и странами - добавил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институций, на фоне необходимости синхронизировать санкции Украины и партнеров против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф.