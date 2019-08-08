Світові ціни на нафту зросли

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,93%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,67 долара за барель, додавши 3,09%.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.