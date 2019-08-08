Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку зросли в ціні до 57,88 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,93%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,67 долара за барель, додавши 3,09%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.