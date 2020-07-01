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Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 41,15 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,34%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 39,70 долара за барель, додавши 1,10%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

Українські Національні Новини

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