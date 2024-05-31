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Світло жителям Києва, що залишилися без електрики через російську атаку, відновлять до кінця дня - речник КМДА

Київ • УНН

 • 58861 перегляди

До кінця дня світло всім приватним споживачам в Києві, які залишилися без електрики через російську ракетну атаку, має бути відновлено.

До кінця дня усім приватним споживачам у Києві, які залишилися без світла через російську атаку, мають повернути електрику. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської адміністрації Михайло Шаманов, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, знеструмлених через російську атаку споживачів у Києві заживили по резервних лініях, декілька десятків приватних будинків поки залишаються без світла, але до кінця дня вони також мають бути заживлені.

Нагадаємо

Зранку уламки ракет пошкодили електромережі та зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі та знеструмлено біля 500 приватних будинків. Була пожежа на приблизно 120 квадратних метрах, пошкоджено СТО.

Також росіяни атакували столицю 4 "шахедами", які збили на підступах до Києва.

Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі31.05.24, 07:52 • 29835 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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