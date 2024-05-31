ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 09:33  •  12874 просмотра

Read in English

К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.

До конца дня всем частным потребителям в Киеве, которые остались без света из-за российской атаки, должны вернуть электричество. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер киевской городской администрации Михаил Шаманов, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, обесточенных из-за российской атаки потребителей в Киеве заживали по резервным линиям, несколько десятков частных домов пока остаются без света, но к концу дня они также должны быть зажиты.

Напомним

Утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе и обесточены около 500 частных домов. Был пожар на примерно 120 квадратных метрах, повреждено СТО.

Также россияне атаковали столицу 4 "шахедами", которые сбили на подступах к Киеву.

Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали31 мая 2024, 04:52 • 24827 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ВойнаКиев
holosiivskyi-raionГолосеевский район
kievКиев
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  104061 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  130738 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  127170 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  173205 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111833 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  162532 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89425 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92728 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116235 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121155 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Новости по теме
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

  •  12874 просмотра
Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

  •  12513 просмотра
Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

  •  11320 просмотра
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

  •  11370 просмотра
россияне ударяют по Херсону - ОВА

россияне ударяют по Херсону - ОВА

  •  10840 просмотра
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

  •  10451 просмотра
Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

  •  11176 просмотра
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

  •  12247 просмотра
В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

  •  11747 просмотра
Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

  •  11490 просмотра

Популярные

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  110277 просмотра
В столице прогремели взрывы

В столице прогремели взрывы

  •  123454 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

  •  122717 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

  •  121478 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

  •  119925 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  110277 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  173205 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  162622 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  162532 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  166297 просмотра

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.

Война •   •  12874 просмотра
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

россия осуществляет атаки с позиций вблизи российской границы, особенно в Харьковской области, и Украина имеет право защищаться от этих нападений, используя оружие, поставляемое Германией и другими странами, заявил представитель правительства Германии.

Война •   •  12513 просмотра
Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.

Война •   •  11320 просмотра
Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.

Война •   •  11370 просмотра
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

россияне ударяют по Херсону - ОВА

Российские войска обстреливают город Херсон, сообщил глава областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  10840 просмотра
россияне ударяют по Херсону - ОВА

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе Дибровы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Война •   •  10451 просмотра
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы

Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Партизаны движения "Атеш" провели разведку в воинской части росгвардии в астрахани, выявив должностных лиц и собрав информацию о местонахождении личного состава и техники.

Война •   •  11176 просмотра
Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.

Война •   •  12247 просмотра
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

212 тел погибших украинских защитников были возвращены в Украину из разных прифронтовых районов и временно оккупированных территорий.

Общество •   •  11747 просмотра
В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

За минувшие сутки силы обороны Украины нанесли удары по 21 месту сосредоточения живой силы противника, одной системе ПВО и двум артиллерийским системам противника.

Война •   •  11490 просмотра
Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб