Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

До конца дня всем частным потребителям в Киеве, которые остались без света из-за российской атаки, должны вернуть электричество. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер киевской городской администрации Михаил Шаманов, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, обесточенных из-за российской атаки потребителей в Киеве заживали по резервным линиям, несколько десятков частных домов пока остаются без света, но к концу дня они также должны быть зажиты.

Напомним

Утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе и обесточены около 500 частных домов. Был пожар на примерно 120 квадратных метрах, повреждено СТО.

Также россияне атаковали столицу 4 "шахедами", которые сбили на подступах к Киеву.

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