Світ реагує на удар рф по цивільному автобусу за кілька годин після переговорів у Стамбулі

У ЄС та Великій Британії відреагували на удар рф по цивільному автобусу у Сумській області всього за кілька годин після російського-українських мирних переговорів у Стамбулі, пише УНН.

Велика Британія

"Ми обурені російською атакою в Сумах, що сталася всього за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо путін серйозно налаштований на мир, росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі в соцмережі Х.

Польща

Міністерство закордонних справ Польщі у X, реагуючи на удар рф, заявило, що "смерть людей одразу після переговорів - розкриває справжні наміри кремля".

"Висловлюємо співчуття українським родинам жертв російського нападу на автобус поблизу Сум. Їхня смерть - одразу після мирних переговорів - розкриває справжні наміри кремля", - заявили в МЗС Польщі в мережі Х.

ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також заявила, що поки Україна пропонує безумовне припинення вогню, росія атакує автобус.

"Весь світ бачить - Україна пропонує безумовне припинення вогню. росія натомість атакує автобус, заповнений мирними жителями", - написала Матернова.

Доповнення

Російські війська 17 травня вранці у Сумській області завдали смертоносний удар дроном по автобусу, коли люди їхали на евакуацію.

За даними прокуратури, ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус 17 травня близько 06:00 на виїзді з міста Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей. За даними Сумської ОВА, ще семеро людей дістали поранення, троє з них - у тяжкому стані.

Сумська ОВА повідомила, що 17-18 травня в Сумській області оголошено Днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров. У Сумській громаді 17 травня також оголошено День жалоби. У Білопіллі оголошено жалобу з 17 по 19 травня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на автобус у Сумській області забрала життя 9 людей, серед яких була ціла сім'я, і росіяни не могли не розуміти, по чому завдають удару. Потрібно тиснути на росію, щоб убивства припинилися - без сильніших санкцій рф не шукатиме реальної дипломатії.