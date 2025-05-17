Мир реагирует на удар рф по гражданскому автобусу через несколько часов после переговоров в Стамбуле
Киев • УНН
В ЕС и Британии отреагировали на удар рф по гражданскому автобусу в Сумской области, где погибли 9 человек. Лидеры призывают к немедленному прекращению огня.
В ЕС и Великобритании отреагировали на удар рф по гражданскому автобусу в Сумской области всего через несколько часов после российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле, пишет УНН.
Великобритания
"Мы возмущены российской атакой в Сумах, которая произошла всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если путин серьезно настроен на мир, россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - написал глава МИД Великобритании Дэвид Ламми в соцсети Х.
Польша
Министерство иностранных дел Польши в X, реагируя на удар рф, заявило, что "смерть людей сразу после переговоров - раскрывает истинные намерения кремля".
"Выражаем соболезнования украинским семьям жертв российского нападения на автобус вблизи Сум. Их смерть - сразу после мирных переговоров - раскрывает истинные намерения кремля", - заявили в МИД Польши в сети Х.
ЕС
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова также заявила, что пока Украина предлагает безусловное прекращение огня, россия атакует автобус.
"Весь мир видит - Украина предлагает безусловное прекращение огня. россия вместо этого атакует автобус, заполненный мирными жителями", - написала Матернова.
Дополнение
Российские войска 17 мая утром в Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию.
По данным прокуратуры, враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус 17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района. В результате атаки оккупантов погибли 9 человек. По данным Сумской ОВА, еще семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.
Сумская ОВА сообщила, что 17-18 мая в Сумской области объявлены Днями траура. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Олег Григоров. В Сумской громаде 17 мая также объявлен День траура. В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на автобус в Сумской области унесла жизни 9 человек, среди которых была целая семья, и россияне не могли не понимать, по чему наносят удар. Нужно давить на россию, чтобы убийства прекратились - без более сильных санкций рф не будет искать реальной дипломатии.