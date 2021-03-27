Суперник збірної України по Євро-2020 одержав перший виграш у відборі на ЧС-2022

Деталі

Нідерланди здобули домашній виграш із результатом 2:0. Бергхейс забив блискучим ударом на 32 хвилині, а Де Йонг став автором точного удару після кутового (69 хв).

Крім того, Классен і де Йонг потрапили в поперечину. У латвійців Циганик поцілив у штангу.

Примітно, що для нідерландців, які зіграють з Україною на Євро-2020, виграш став першим у групі G. Раніше вони в гостях поступилися Туреччині (2:4).

Доповнення

Два інших конкурента “жовто-блакитних” по групі на Євро-2020 ще не перемагали у відборі на планетарну першість. Австрія зіграла внічию із Шотландією (2:2), а Північна Македонія поступилася Румунії (2:3).